Inzaghi: “Kakà il più forte con cui abbia mai giocato, ma che coppia con Ibra…”

MILANO – Nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport, Pippo Inzaghi ha parlato dei calciatori più forti con cui ha giocato in carriera: “Ce ne sono stati tanti, ho avuto la fortuna di giocare con i più grandi. Penso ad esempio a Maldini, Nesta, Pirlo, Seedorf. Se devo fare un nome dico Kakà: con lui abbiamo fatto insieme qualcosa di straordinario. Anche Shevchenko era formidabile. Inoltre ho giocato con Ibrahimovic, un altro grandissimo campione. Abbiamo formato una coppia straordinaria. Da allenatore, con gente come Ibra e Inzaghi sarebbe stato tutto più semplice”.

