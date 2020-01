Inter, Lautaro rischia di saltare il derby. E intanto si scusa sui social

MILANO – Espulso ieri per proteste nel finale di Inter-Cagliari, e in attesa della decisione del Giudice Sportivo, Lautaro Martinez rischia concretamente di saltare per squalifica il derby contro il Milan, in programma il prossimo 9 febbraio. Intanto, attraverso il suo profilo Instagram, il centravanti argentino dell’Inter ha voluto chiedere scusa per il proprio atteggiamento: “Sono triste per la situazione, ma ora bisogna andare avanti e continuare ad imparare. Chiedo scusa a tutti”.