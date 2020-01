Inter-Cagliari 1 a 1. Nainggolan blocca i nerazzurri. Lautaro a rischio derby

MILANO – Il lunch match di San Siro tra Inter e Cagliari è finito 1 a 1. Ad aprire le marcature è stato Lautaro Martinez che ha portato in vantaggio i nerazzuri. All’argentino ha risposto, nel secondo tempo, l’ex Radja Nainggolan, che non ha esultato. Nei minuti finali il numero 10 nerazzurro è stato espulso dopo aver insultato il fischietto Manganiello, reo di non avergli fischiato un fallo a centrocampo. L’argentino rischia due giornate di stop e quindi potrebbe saltare il derby con il Milan.