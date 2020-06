MILANO – Il Milan si muove sul mercato e punta forte sull’attaccante del Real Madrid, Jovic. Reduce da una stagione non esaltante, i madrileni chiedono comunque 60 milioni di euro. I rossoneri potrebbe prenderlo in prestito con obbligo di riscatto fissato a 50 milioni, cifra altissima ma il giocatore piace davvero molto e quindi un tentativo potrebbe essere presto posto in essere.

