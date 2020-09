Il Brescia si inserisce per Pobega, ma lo Spezia…

MILANO – Milan e Brescia si potrebbero rincontrare per trattare un altro centrocampista. Infatti il club di Cellino, dopo aver ceduto Tonali al club di via Aldo Rossi, vorrebbe prendere in prestito il giovane Tommaso Pobega. Il Milan sta accarezzando l’idea di cedere in prestito l’ex Pordenone in modo di farlo giocare con continuità. Il centrocampista e il club rossonero però preferirebbero una squadra di Serie A, per questo rimane in vantaggio lo Spezia di Mister Italiano.