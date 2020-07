Ibrahimovic a Sky Sport: “Siamo tutti con Pioli” E sul futuro…

MILANO – Ecco le parole di Zlatan Ibrahimovic dopo la doppietta segnata al Sassuolo:

Sulla prestazione: “Abbiamo vinto una partita difficile contro una squadra che gioca bene. Siamo venuti qua per giocare e vincere, ma non è ancora finita. Siamo al limite per fare questo passo ed arrivare al nostro obiettivo. Va bene anche facendo i preliminari ma arrivarci direttamente è meglio“.

Sul futuro: “Ho ancora tre partite, mancano dieci giorni, qua nessuno ha detto niente. Non mi aspetto altro, ci sono altre cose che non possiamo controllare, mi sembra molto strano. C’è grande fiducia, siamo tutti dietro il mister, è una situazione molto complicata e difficile”.

Sulla conferma di Pioli: "Ci sono novità tutti i giorni, sto lavorando bene, la squadra è contenta, stiamo facendo buone cose. Da quando sono arrivato siamo secondi o terzi, non è male"