Ibra: “Strano giocare senza pubblico, quando vado sotto la curva…”

MILANO – Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di SportWeek, Zlatan Ibrahimovic ha parlato delle sfide a porte chiuse: “E’ strano, il pubblico fa il 50% della partita: ti carica, ti fischia, ti emoziona. Quando vado sotto la curva mi sento vivo e i tifosi sono felici: pregano il loro Dio. Un nuovo Ibra? Spero per la gente che arrivi presto, ma al momento non esiste”.

SUL CONFRONTO CON GAZIDIS – “Quello che è uscito sui giornali della riunione famosa è solo il 10% di quello che è successo. Ma quella non era cattiveria: era parlare per me e per la squadra. Parlarsi in faccia, chiaramente, per avere risposte sulla situazione, sul nostro futuro”.

