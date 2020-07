Ibra scala posizioni: la situazione nella classifica all-time dei marcatori rossoneri

MILANO – L’attaccante svedese, a 39 anni, ora è diciottesimo nella classifica all-time dei marcatori milanisti. Zlatan Ibrahimovic infatti ha siglato una doppietta a Marassi contro la Sampdoria, salendo così a 66 reti in maglia rossonera. Ma attenzione perché in queste ore è arrivata un’altra pesantissima notizia in casa rossonera. Ci siamo, è il momento della verità: dentro o fuori, arriva l’ultimatum per chiudere l’affare! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live