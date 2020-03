MILANO – Questo le parole pubblicate su Instagram da Zlatan Ibtahimovic, impegnato come tutti gli italiani, a combattere il Coronavirus: “Data la situazione d’emergenza qui in Italia, Mind The Gum vuole dare un sostegno concreto per i veri eroi di questa storia (dottori, infermieri e operatori sanitari), donando una mascherina FFP2 agli ospedali Humanitas per ogni pacchetto venduto online”.

“Come nei film, i super eroi sono quelli con la maschera”.