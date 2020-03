MILANO – Ibra e il suo futuro al Milan sono al momento un dubbio. Lo svedese resterebbe volentieri a fare da tutor a un gruppo giovane, ma la fuga dei manager lo lascia perplesso. Non solo: il forte attaccante avrebbe voluto per il prossimo anno una squadra forte intorno. Garanzie, dunque. E con una società in disgregazione e rifondazione, queste possono difficilmente sopraggiungere in tempi brevi.