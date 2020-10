Hauge si presenta: “Una settimana che ricorderò per sempre. Sul futsal…”

MILANO – Queste le parole di Hauge, neo acquisto rossonero sul nuovo percorso al Milan: E’ stato un percorso, un lungo percorso ma sono felice di essere ancora qui a Milano. E’ stato bello tornare a casa a Bodo dopo aver perso la prima partita in tutta la stagione contro il Milan. Tornare a Bodo e vincere una partita , ricevere la mia prima convocazione in nazionale e tornare qui per firmare il primo contratto della mia vita. E’ una settimana che ricorderò per tutta la vita”

Il giovane norvedese si è anche espresso sul calcio italiano: “Il calcio italiano è fantastico, si adatta bene alle mie caratteristiche. I tifosi sono caldi e la storia dice che in Serie A giocano grandi club. E’ fantastico” E sulle sue principali qualità: “Giocare a calcio è divertente: possesso palla, dribbling e qualità sono anche le mie caratteristiche da giocatore. Mi piace tenere palla, tentare il dribbling e far divertire i tifosi un po’ come un giocatore di futsal anche se si gioca di meno. Mi è piaciuto giocare a Futsal ma ora penso solo al calcio chiaramente”