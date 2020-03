Haaland: “Ammiro Ibrahimovic, ha segnato ovunque. Ma niente paragoni…”

MILANO – Il giovane fenomeno Erling Haaland, che sta incantando il mondo del calcio a suon di gol con la maglia del Borussia Dortmund, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘FourFourTwo’ in cui ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic: “Ho sempre ammirato la sua mentalità e il suo modo di approcciarsi alle cose. Penso di aver sempre avuto quella stessa fiducia nei miei mezzi. Ha la grandissima capacità di far gol nonostante cambi spesso squadra e Paese: segna dappertutto. I paragoni? Il nostro stile di gioco è diverso, quindi è difficile metterci a confronto”.

