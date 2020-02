Graziani: “Milan in fiducia, Fiorentina pericolosa nelle ripartenze: sarà una bella sfida”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana, Ciccio Graziani, ex centravanti della Fiorentina, ha parlato in vista della sfida fra la Viola e il Milan: “I rossoneri stano risalendo in classifica, hanno battuto il Toro ed anche nel derby hanno fatto molto bene il primo tempo. Il Milan sta ritrovando fiducia ed entusiasmo, non sarà una partita facile per la Fiorentina. I giocatori di Iachini potrebbero sfruttare le ripartenze anche se giocano in casa, la bravura dei rossoneri porterà la squadra viola a subire un po’. Tutte e due le squadre stanno bene e mi aspetto una bella sfida”.



