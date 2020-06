Gravina: “Scudetto femminile assegnato alla Juventus”

MILANO – Il campionato femminile 2019/2020 è stato definitivamente sospeso, seppur non senza polemiche. Al termine della competizione, infatti, mancavano soltanto sei turni, ma la Figc – appoggiata anche da alcune società – ha ritenuto che non ci fossero le condizioni per la regolare conclusione. La classifica è stata cristallizzata e il Milan, guidato da Maurizio Ganz, è rimasto fuori dalla Champions League. Per quel che riguarda invece lo Scudetto, il presidente federale Gravina ne ha parlato ai microfoni de La Stampa: “Il titolo lo assegneremo alla Juventus, prima in classifica. Il professionismo nel calcio femminile? A breve ci arriveremo”.

