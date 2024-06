Grandesso: “Fonseca lo vedo migliorato dal punto di vista difensivo”

In esclusiva a MilanNews.it ha parlato il giornalista Alessandro Grandesso che ha detto: “ Come valuto il percorso di Paulo Fonseca in questi due anni al Lille? Il percorso fatto dice che quando il Lille prima dell'arrivo di Fonseca veniva da un 10° posto in classifica. E nei suoi due anni ha condotto la squadra prima al 5° e poi al 4° posto in classifica”.

Ancora le sue parole

“Una squadra cresciuta anche a livello di personalità, col tecnico che ha sviluppato un gioco fra i migliori visti in questi due anni in Francia. Inoltre ci sono stati dei miglioramenti anche dal punto di vista difensivo: 10 reti subite in meno rispetto alla passata stagione. In definitiva gli indici sono positivi per un club che è sì buono ma non un top club".