Giampaolo, parla il fratello: “Esonerato dopo una vittoria, poca professionalità”

MILANO – L’allenatore della Recanatese Federico Giampaolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a calciomercato.com sull’infelice avventura del fratello Marco sulla panchina rossonera: “Marco è andato al Milan meritatamente, ma non gli è stata fatta una squadra secondo le sue caratteristiche. Molti giocatori che aveva chiesto non sono arrivati e si è adeguato alla rosa che aveva. In ritiro c’erano pochi giocatori, molti non l’hanno neanche fatto con lui. C’erano tanti problemi da smussare, serviva tempo. Ciò che mi ha sorpreso è stato l’esonero dopo una partita vinta fuori casa. Indubbiamente c’erano dei problemi, ma era a ridosso della zona Europa League. Ho visto poca professionalità. Starà a lui poi chiarire. Ci ho parlato, è stata un’occasione persa, avrà da dire alcune cose che non ha detto per rispetto anche del contratto. Comunque non è stata una bella esperienza”.

