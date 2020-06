Gazidis attento, il Liverpool vuole Romagnoli…

Nuova pretendente di mercato per Alessio Romagnoli. Ancora una volta in Premier League. Questa volta è il Liverpool a tentare il capitano rossonero.

I Reds sarebbero pronti a prenderlo, a fare un sacrificio economico. Con il Milan si parla anche di un possibile scambio con Naby Keita. Il centrocampista 25enne originario della Guinea. Una proposta, una possibilità più per il Liverpool forse che per la società di Via Aldo Rossi.

Romagnoli vorrebbe restare al Milan, vorrebbe vincere con la maglia rossonera indosso. Ma non sarà semplice. Un pò per il progetto di Gazidis (tutti giovani), un pò perchè il suo rinnovo di contratto non è ancora stato preso in considerazione.

La trattativa è ferma. Tra richiesta e offerta c’è differenza. Il problema è convincere il giocatore ad accettare una base fissa inferiore rispetto alla richiesta con l’inserimento di bonus in base ai traguardi di squadra.

Sicuramente Rangnick non ha nessuna intenzione di perdere tutti i big, o tenerli scontenti. Ecco perchè come succederà con Gigio anche per Alessio Gazidis è pronto a non rispettare i parametri imposti, quei paletti troppo vincolanti per creare una squadra da subito vincente.