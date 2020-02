Galliani svela: “Berlusconi voleva portare Suso a Monza”

MILANO – L’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Repubblica. L’ex dirigente rossonero ha svelato anche un retroscena di calciomercato su Jesus Suso, ceduto dal Milan nello scorso gennaio: “Qualche settimana fa Silvio Berlusconi mi ha chiamato dicendomi che Suso era andato via da Milano e mi ha chiesto perché non lo abbiamo portato a Monza. Ma fermiamoci qua, che poi ci prendono per matti…”.

