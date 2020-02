Galli su Gabbia: “All’inizio giocava a centrocampo, poi…”

MILANO – Lunedì sera, contro il Torino, Matteo Gabbia, difensore milanista classe 1999, ha fatto il suo debutto in Serie A. Di lui ha parlato, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Filippo Galli, il quale ha conosciuto Gabbia quando lavorava nel settore giovanile rossonero: “Inizialmente giocava a centrocampo, poi l’abbiamo arretrato perché in Primavera c’erano diversi giocatori di qualità e lui aveva le caratteristiche anche per fare lo stopper, permettendo la costruzione da dietro. Ha buona tecnica, grande capacità di concentrazione, apprendimento e lettura del gioco: il classico giocatore al posto giusto nel momento giusto. Ha anche personalità, l’esordio è una gioia meritata: sono molto felice”.

