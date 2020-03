Gabbia: “Milan, spero di restare per molti anni”

MILANO – Matteo Gabbia, giovane difensore del Milan che ha da poco rinnovato il contratto col club rossonero, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport: “Sto bene, sia io che la mia famiglia: questa è la cosa più importante. Dal punto di vista sportivo mi dispiace per questa interruzione perché stavo vivendo un periodo emozionante. Ora sto cercando di tenermi allenato. Era arrivato un momento felice per me, stavo giocando con continuità e spero di ricominciare presto a farlo”.

SUL MILAN – “E’ sempre stato il mio sogno giocare con questa maglia. Poterlo fare mi trasmette grandi emozioni. La spinta che ti dà giocare nella tua squadra del cuore è unica. Spero di giocare nel Milan per tanti anni ancora”.

