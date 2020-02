Gabbia: “A Firenze partita importantissima, spero di giocare”

MILANO – Intervistato dai microfoni di Milan Tv, Matteo Gabbia ha parlato del suo rapporto con capitan Romagnoli e della sfida in programma sabato al Franchi di Firenze: “Alessio è una persona splendida, un capitano che trasmette sempre molta tranquillità. Sono contento di avere la possibilità di allenarmi e di giocare con lui. Spero di migliorare ancora lavorando insieme a lui. Mi aiuta sempre molto, così come tutti i miei compagni che infatti ringrazio. La partita di sabato? E’ importantissima. Ovviamente spero di giocare, ma è il mister a scegliere la formazione”.

