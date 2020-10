MILANO – Queste le parole di Marco Foroni, giornalista DAZN: “La pioggia e il vento di Vila do Conde di diritto nell’epica sportiva del Milan. Non come la nebbia di Belgrado o il diluvio col Man Utd, ma insomma. Il rigore al 120esimo, i ragazzini sul dischetto, Donnarumma che calcia alle stelle, Donnarumma che decide. Sport allo stato puro”.