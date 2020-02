Fiorentina-Milan, i rossoneri preparano un esposto all’AIA

MILANO – Non è andato giù in casa rossonera il rigore concesso alla Fiorentina. Non è stato digerito neppure dalla dirigenza che, stando a ciò ce riferisce Repubblica, starebbe pensando di prendere posizione con un atto concreto. L’idea sarebbe infatti quella di presentare un esposto all’Associazione Italiana Arbitri. Insomma, una vera e propria protesta nei confronti di Marcello Nicchi, Presidente dell’AIA. Al momento non c’è nulla di ufficiale, ma questa ipotesi potrebbe trasformarsi in realtà nei prossimi giorni.

