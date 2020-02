Fiorentina-Milan, domani la conferenza di Pioli: i dettagli

MILANO – Sabato sera Fiorentina e Milan si sfideranno all’Artemio Franchi nell’anticipo della 25esima giornata di campionato. Domani, giorno di vigilia, il tecnico rossonero Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa per presentare la partita, alle ore 13.30 nel centro sportivo di Milanello. Sempre nella giornata di domani, i rossoneri svolgeranno la rifinitura prima di partire alla volta di Firenze.

