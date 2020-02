Fiorentina, contro il Milan mancherà il regista di centrocampo

MILANO – Sabato sera andrà in scena al Franchi di Firenze l’anticipo della 25esima giornata di campionato, fra Fiorentina e Milan. I rossoneri sono chiamati non solo a dare continuità alla vittoria di ieri sera per la corsa europea, ma anche a riscattare il disastroso 1-3 subito per mano dei viola nella gara d’andata, lo scorso settembre a San Siro. Beppe Iachini, tuttavia, dovrà fare a meno del suo regista di centrocampo: Milan Badelj. Il croato è stato espulso per doppia ammonizione con la Sampdoria e, di conseguenza, salterà proprio la partita contro il Diavolo.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live