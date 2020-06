FIGC, Gravina: “Spareggi in caso di nuova sospensione entro il 15 luglio”

MILANO – Nella giornata odierna, in occasione del Consiglio Federale, sono stati confermati i piani B e C qualora non si riuscisse a completare il campionato: il primo consiste negli spareggi, il secondo nell’algoritmo. Il presidente della FIGC, Grabriele Gravina, ha espresso la propria soddisfazione con alcune dichiarazioni riportate da TMW: “E’ il risultato di una riflessione portata avanti nel corso dei mesi, con l’esigenza di chiudere i campionati. Abbiamo comunque intenzione di farlo sul campo. Tuttavia abbiamo reinserito, come sistema di garanzia per il completamento della stagione, il ricorso ad un format diverso, così come ha richiesto la UEFA, prima di fare ricorso all’algoritmo”.

RIPRESA – “Partiamo il 20 giugno, dopo il primo trofeo post Covid che è la Coppa Italia, con l’obiettivo di chiudere il campionato, pur essendo consapevoli della presenza di alcuni rischi. Se entro il 10-15 luglio dovesse esser decretata una nuova sospensione, allora si ricorrerà a playoff e playout. Oggi ha vinto il calcio, con grande coerenza. Abbiamo deciso di non rimanere fuori dal piano internazionale”.

