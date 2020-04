FIGC, Gravina: “La priorità assoluta è la conclusione dei campionati”

MILANO – Dopo la riunione in videoconferenza con i vertici della UEFA e delle altre Federazioni calcistiche, Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio ribadendo la volontà di provare a concludere regolarmente questa stagione: “Nessuno oggi è in grado di fare previsioni, purtroppo l’emergenza sanitaria sta tenendo sotto scacco la società. Una volta superata però dovremo ricominciare, tracciando un percorso di ripartenza e il calcio si sta interrogando sulle modalità di questa ripartenza. La priorità assoluta è la conclusione dei campionati. E’ un’esigenza per definire gli organici ed evitare un’estate piena di contenziosi legali, ma ciò non toglie che la Federazione debba valutare anche altre ipotesi. L’ipotesi è ripartire intorno al 20 maggio o i primi di giugno, per finire a luglio”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live