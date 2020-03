FIFA, Infantino: “Quando ripartiremo? Bisogna sperare il meglio ma prepararsi al peggio”

MILANO – I microfoni della Gazzetta dello Sport hanno contattato Gianni Infantino, presidente della Fifa, per fare il punto della situazione su quando il calcio potrebbe ripartire: “Nei giorni scorsi abbiamo preso decisioni importanti. Ricominciare a maggio? Non lo so. Prima bisogna pensare alla salute, poi a tutto il resto, compreso il calcio. Tutti i dirigenti dovrebbero sperare il meglio, ma prepararsi anche al peggio. Impossibile in questo momento fare previsioni. Ora pensiamo al calendario delle Nazionali”.

