Fassone: “Coronavirus? I mancati ricavi si ripercuoteranno anche sulle prossime stagioni”

MILANO – L’ex direttore sportivo rossonero, Marco Fassone, ha parlato ai microfoni di SportItalia dei grandi danni economici che potrebbero ripercuotersi sul mondo del calcio a causa del Coronavirus: “I mancati ricavi avranno conseguenze soprattutto sull’anno prossimo e forse anche su quello successivo. I contratti di diritti televisivi e di sponsorizzazioni spesso hanno una durata triennale, se non di più. Gli sponsor potrebbero chiedere alle società di ridurre il loro contributo negli stadi. Inoltre, qualora le prossime partite dovessero essere giocate a porte chiuse, i tifosi abbonati avrebbero diritto ad un risarcimento. Questi mancati ricavi si potrebbero protrarre anche negli anni successivi perché tutte le parti in questione sarebbero meno ricche. Tutto il sistema economico mondiale ne uscirà con le ossa abbastanza rotte”.

