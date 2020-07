F.Galli: “Milan, Ibra dà qualcosa in più, ma si vede la mano di Pioli”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Filippo Galli, ex difensore rossonero, ha parlato della conferma di Stefano Pioli al Milan: “Il gruppo è stato costruito prima dell’arrivo di Pioli, ma ormai è diventata la sua squadra. Il ritorno di Ibra ha dato indubbiamente qualcosa in più, ma il lavoro dell’allenatore si sta vedendo eccome. Zlatan magari ha dato una mano con i giocatori più deboli al livello caratteriale, ma Stefano sta facendo grandissime cose”.

