Extra Calcio – Coronavirus: Il Cio valuta le alternative per Tokyo 2020

MILANO – Anche le prossime Olimpiadi, previste per quest’estate a Tokyo, rischiano di essere rimandate a causa dell’emergenza Coronavirus, che ha investito tutto il mondo. Come ha riportato l’agenzia di stampa Reuters, il Cio, il Comitato d’organizzazione dei Giochi Olimpici, infatti starebbe lavorando sulle possibili alternative se davvero non sarà possibile far partire la manifestazione. Diverse le ipotesi vagliate: dai tagli alle varie competizioni, alle porte chiuse, oppure posticipare tutto al 2022. C’è da aggiungere però che il governo giapponese, per il momento, non ha intenzione di cambiare i suoi piani e vorrebbe che la manifestazione si disputasse nel periodo prestabilito: dal 24 luglio al 9 agosto.

