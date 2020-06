Ex Milan, Lazzarini: “Serie A? Spero che il finale sia più emozionante della Bundesliga…”

MILANO – Con alcune dichiarazioni riportate da TMW, Alessandro Lazzarini, vice-allenatore di Brocchi al Monza ed ex membro dello staff del Milan Primavera, ha parlato di questa parte finale del campionato di Serie A: “Quest’ultimo mese è una vera incognita. Sinceramente non ho la più pallida idea di cosa possa accadere. Non so se i giocatori terranno i ritmi, non so se senza il pubblico ci saranno meno motivazioni per alcune squadre. Sono abbastanza curioso di vedere cosa succede. Il finale della Bundesliga non l’ho trovato molto coinvolgente. Vedremo se quello italiano sarà un po’ più esaltante”.

