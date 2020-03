Emery svela: “Mi hanno cercato diverse società italiane, ma…”

MILANO – L’ex tecnico di Siviglia, Psg e Arsenal, Unai Emery, ha concesso un’intervista ai microfoni di ‘TuttoJuve’, rivelando di esser stato molto vicino all’approdo su una panchina di Serie A. Anche il Milan in passato lo ha corteggiato, ma l’allenatore spagnolo ha preferito non fare i nomi dei club che lo hanno contattato: “Ho avuto contatti con diverse società italiane. Ma per un motivo o per un altro, non è stato possibile arrivare in Italia. Ora sono aperto a tutto, tra l’altro seguo tantissimo la Serie A. Per rispetto e correttezza, però, preferisco non fare i nomi dei club che mi hanno cercato negli anni scorsi”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...