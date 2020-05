Duarte su Ibra: “Per noi è fondamentale, spero torni presto”

MILANO – Nel corso dell’intervista rilasciata a Sky Sport, Leo Duarte, difensore del Milan, ha parlato anche del suo compagno di squadra Zlatan Ibrahimovic: “E’ un grandissimo giocatore, ci aiuta molto e ci fa migliorare. Fa davvero la differenza nel nostro gruppo. Spero che possa recuperare presto dall’infortunio e tornare in campo più forte di prima: la sua presenza sarebbe molto importante per noi. Gli auguro una pronta guarigione”.

