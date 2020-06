Ds Sassuolo: “Locatelli? Veniva da un momento difficile, qui è cresciuto moltissimo”

MILANO – Contattato dai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo del Sassuolo, Giovanni Rossi, ha parlato di Manuel Locatelli, centrocampista neroverde cresciuto nel vivaio del Milan: “Quando lo abbiamo preso dal Milan era reduce da un momento difficile, ma ora si sta affermando ad alti livelli, anche grazie a mister De Zerbi. Dobbiamo capire bene quale sarà il momento giusto per cederlo: sono sicuro che quando andrà via riuscirà ad essere protagonista in squadre di primissima fascia. Ha tutte le carte in regola per farlo”.

