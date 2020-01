Donnarumma e l’arte del clean sheet: 8 partite senza subire gol, nessuno come lui in Italia

MILANO – Con la vittoria di ieri sera sul Brescia, oltre ad ottenere il terzo successo di fila in campionato, il Milan è tornato a conquistare i tre punti mantenendo la porta inviolata. L’ultima volta era accaduto nello 0-1 di Parma, firmato Theo Hernandez e risalente all’inizio di dicembre. Per Gigio Donnarumma, estremo difensore rossonero decisivo anche ieri, sono già 8 le partite chiuse senza subire neppure un gol: primo tra i portieri del massimo campionato italiano in questa speciale classifica. Inoltre, come riporta il sito ufficiale della Lega Serie A, Donnarumma ha già compiuto 70 parate in queste 21 giornate di campionato, arrivando ad una media di 3,5 interventi a partita.