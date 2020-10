MILANO – Nel corso di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, ha parlato Massimo Donati a proposito di una delle squadre pescate dal Milan nei sorteggi di EL: “Il Celtic ora è una squadra che vuole vincere il decimo titolo di fila in Scozia. Ma anche in Europa vorranno fare bella figura. Quello stadio da grandi emozioni. Il Celtic ha buone individualità, con una buona organizzazione. Ci sono attaccanti che possono fare la differenza, in tutti i reparti”.