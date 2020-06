Dodici partite alla fine: per Simon Kjaer la grande occasione…

Il suo agente è stato chiaro. Simon Kjaer vuole restare al Milan. Ma Ivan Gazidis vuole aspettare ancora prima di sedersi al tavolo delle trattative. A decidere sul futuro del 31enne centrale danese non sarà Stefano Pioli ma Ralf Rangnick che in queste ultime 12 gare di campionato vuole guardare da vicino tutta la squadra, ogni giocatore, vuole capire chi può far parte del suo progetto futuro.

Per dimostrarlo Kjaer ha a disposizione 12 gare, quasi tutte da titolare. Un difensore di grande esperienza, di temperamento. Un leader silenzioso che sta stare al suo posto. Un giocatore che farebbe comodo anche per la prossima stagione, come riserva sicura. L’età è fuori progetto ma il costo del cartellino, 2,5 milioni di euro da consegnare nelle cassse del Siviglia, e un ingaggio relativamente basso .

A Bergamo, con Gasperini, Kjaer non ha avuto la possibilità di giocare ma una volta arrivata a Milano ha fatto capire di che pasta è fatto. Perderlo sarebbe però un peccato. L’età c’è ancora e come detto potrebbe essere un’ottima soluzione per la panchina, in vista anche di un piazzamento in Europa. Kjaer è ancora un Nazionale e l’esperienza internazionale certo non gli manca…