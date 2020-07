MILANO – Il Milan e Gerard Deulofeu potrebbero presto ritrovarsi. Infatti il calciatore spagnolo potrebbe lasciare il club dopo la retrocessione in Championship. A riportare la notizia è il tabloid “Watford Observer” che sottolinea come i rossoneri abbia già avviato i primi sondaggi sul giocatore. Su Deulofeu c’è anche il Valencia di Javi Garcia, ex tecnico del Watford che lo vorrebbe nella sua nuova avventura spagnola.