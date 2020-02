Derby, Young: “Che sensazione! Atmosfera elettrizzante”

MILANO – Ashley Young ha giocato il suo primo derby di Milano, con la maglia dell’Inter, coinciso con una vittoria che vale per i nerazzurri il primo posto in classifica in compagnia della Juventus. L’esterno sinistro inglese ha espresso la propria soddisfazione con un messaggio pubblicato su Twitter: “Che sensazione!!! L’atmosfera allo stadio e il frastuono che i nostri tifosi hanno fatto ci hanno aiutato a ribaltare la partita, sembrava che il posto fosse in fiamme, era elettrizzante!”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live