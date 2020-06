Damiani: “Braida miglior ds degli ultimi 30 anni, spero torni in Italia”

MILANO – Contattato dai microfoni di Tuttomercatoweb, Oscar Damiani, ex calciatore del Milan oggi procuratore di moltissimi giocatori, ha parlato del possibile ritorno di Ariedo Braida nella dirigenza rossonera: “Ariedo merita di tornare nel calcio italiano. È stato indubbiamente il miglior direttore sportivo degli ultimi trent’anni. Mi auguro che torni in pista, è una persona seria. Il prossimo mercato? Mi auguro di vedere il Milan grande protagonista”.

