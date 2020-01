Dall’Inghilterra – Piatek offerto al Chelsea: le ultime

MILANO – Sono rimasti cinque giorni per trovare una nuova sistemazione a Kris Piatek. L’attaccante polacco è ormai finito ai margini del Milan e suo padre, in una recente intervista, ha sottolineato come sia pronto a cambiare squadra pur di giocare titolare e arrivare nella miglior condizione possibile all’Europeo. Le voci di mercato sono moltissime, ma al momento nessuno ha presentato un’offerta ritenuta soddisfacente dal Milan, che sta cercando di cedere il Pistolero a titolo definitivo o, in alternativa, in prestito con obbligo di riscatto. Stando a ciò che riporta il ‘Daily Star‘, nelle ultime ore il club rossonero avrebbe proposto Kris Piatek al Chelsea, il quale starebbe cercando un centravanti per rimpolpare il proprio reparto offensivo.