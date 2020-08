Dall’Inghilterra – Milan, Bakayoko pronto a dimezzarsi lo stipendio per tornare

MILANO – Non è più un mistero che Tiémoué Bakayoko sia l’obiettivo principale per il centrocampo del Milan. La società rossonera ha già iniziato a lavorare per riportare il francese all’ombra del Duomo, dopo l’esperienza in prestito nella stagione 2018/2019. Stando a quel che riferisce il Daily Mail, Bakayoko vuole a tutti i costi fare ritorno a Milano, tanto che sarebbe disposto a dimezzarsi lo stipendio per venire incontro alle esigenze economiche del Milan. Il classe ’95, quindi, passerebbe dagli attuali 6 milioni che guadagna nel Chelsea a 3. Un accordo di massima col giocatore c’è già, ma resta da trovare l’intesa proprio con il club inglese, il quale valuta Bakayoko 20-25 milioni di euro, mentre il Milan sta cercando di giocare al ribasso.

