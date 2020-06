Dalla Spagna – Milan in vantaggio per Kubo del Real Madrid

MILANO – Giunge direttamente dalla Spagna, in particolare da Cadena Ser, l’indiscrezione secondo cui il Milan sarebbe il club attualmente in vantaggio per prendere in prestito Takefusa Kubo, esterno offensivo giapponese, classe 2001, in forza al Maiorca ma di proprietà del Real Madrid. A fine campionato tornerà nella squadra di Zinedine Zidane che, dal canto suo, vorrebbe fargli disputare un’altra stagione in prestito, preferibilmente in una società impegnata anche nelle competizioni europee. Qualora il Milan centrasse l’ingresso in Europa League, le possibilità di prendere Kubo aumenterebbero ulteriormente.

