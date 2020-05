Dalla Germania – Rangnick ha chiesto a Gazidis due giocatori del Lipsia

MILANO – Contattato dai microfoni di MilanNews.it, Gaetano Di Caro, agente sportivo che opera in Germania, ha svelato un interessante retroscena sui contatti fra il Milan e Rangnick: “Qui in Germania gira voce secondo cui Ragnick sarebbe già in piena sintonia con Elliott e Gazidis per qualche giocatore che ancora non è stato mediaticamente nominato, come Sabitzer, nazionale austriaco del Lipsia. E’ un giocatore molto forte, da quello che so è una chiara richiesta di Rangnick. Si parla anche di Halstenberg, terzino sinistro sempre del Lipsia e della nazionale tedesca”.

