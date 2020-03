Dalla Germania – Non solo il Milan: anche il Napoli su Gotze

MILANO – Il nome di Mario Gotze è finito sul taccuino della dirigenza rossonera. Il trequartista tedesco, Campione del Mondo con la Germania nel 2014 (suo il gol decisivo in finale), si svincolerà dal Borussia Dortmund al termine della stagione. Si tratta, dunque, di una clamorosa occasione di mercato a costo zero. Il Milan sta prendendo informazioni, ma deve fare i conti con una concorrenza agguerrita. Come riferisce ‘Bild’, infatti, su Gotze c’è anche il fortissimo interesse del Napoli e in estate potrebbe innescarsi un derby di mercato tutto italiano.

