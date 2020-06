Dalla Germania: la Champions League si concluderà in Portogallo

MILANO – Champions League sempre più nel caos. Le sorti del massimo torneo europeo per club, in questa stagione, restano un mistero. L’Uefa sta cercando di capire come portarlo a termine, ma è tutt’altro che semplice, sia per i tempi che per la presenza della pandemia. Stando a ciò che riferisce il quotidiano tedesco Bild, in seguito alla rinuncia da parte di Istanbul ad ospitare la finale, l’Uefa avrebbe deciso di completare la competizione a Lisbona, disputando nel capoluogo portoghese non solo la finalissima, ma anche gli ottavi di ritorno, i quarti e le semifinali. Sempre secondo Bild, l’annuncio ufficiale arriverà il 17 giugno, in occasione della riunione dell’Esecutivo Uefa.

