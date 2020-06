Dal Brasile – Thiago Silva ama il Milan, ma il suo futuro è ancora un’incognita

MILANO – Contattato dai microfoni di MilanNews.it, Andersinho Marques, giornalista brasiliano, ha parlato di Caio Roque e Thiago Silva, due giocatori accostati al club rossonero in chiave calciomercato.

SU CAIO ROQUE – “È un giovane molto promettente, ma che non ha ancora esordito nella prima squadra del Flamengo. Bisognerà vedere se riuscirà a scendere in campo nel prossimo Brasileirão, visto che il Flamengo ha una squadra fortissima ed è difficile rubare il posto ad uno dei titolari”.

SU THIAGO SILVA – “Ha sempre dichiarato il proprio amore per il Milan, ma del suo futuro per ora non vuole parlare, vedremo se lo farà nelle prossime settimane”.

