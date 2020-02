Crudeli: “Milan, con la Fiorentina occhio alle ripartenze. Viola devastanti in contropiede”

MILANO – Intervistato dai microfoni di FirenzeViola.it, Tiziano Crudeli ha parlato della sfida fra Fiorentina e Milan in programma sabato sera: “Se penso a Vlahovic e a Chiesa ho più di una preoccupazione per le ripartenze della Fiorentina. Il Milan lascia spazi agli avversari, loro sono devastanti in contropiede. I rossoneri hanno vinto 1-0 con il Torino, ma nel secondo tempo hanno accusato un calo fisico, conseguenza dell’impegno di Coppa Italia e del derby dove il Milan è comunque cresciuto, ma non è tornato ai massimi livelli. Il problema di questa squadra è che finora ha segnato poco e subito tanto”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live