Crudeli: “Milan, Arnault pronto ad offrire 900 milioni. E Donnarumma resta”

MILANO – Nel corso della trasmissione ‘Il Processo’, in onda su 7Gold, Tiziano Crudeli ha lanciato un’indiscrezione riguardo il futuro del Milan: “Arnault sarebbe disposto ad offrire ben novecento milioni per rilevare il Milan. Vedremo se Elliott accetterà tale offerta. Qualora ci dovesse essere il cambio di proprietà, il club rossonero punterebbe su Allegri per la panchina”.

SU DONNARUMMA – “So che ha deciso di restare al Milan. Non ha alcuna intenzione di andar via e a breve potrebbe firmare il rinnovo del contratto. La notizia mi arriva da una fonte molto affidabile”.

